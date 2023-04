Nicht geklärt ist, wo der Autor oder die Autorin in den drei Monaten wohnen und leben kann. „Wir suchen wieder eine schöne Wohnung in Bad Godesberg“, sagte die Vereinsvorsitzende Barbara Ter-Nedden. Zuletzt wohnten die Stadtschreiber zweimal hintereinander in Schweinheim, Selge 2022 am Rhein. „Es wäre sehr erfreulich, wenn die Godesberger helfen könnten, eine abgeschlossene Wohnung zu finden, in der man gut leben und schreiben kann“, so Ter-Nedden. Geplant ist der Zeitraum von August bis Oktober oder September bis November 2023. Der Verein könne für die Überlassung der Wohnung eine Sachspendenbescheinigung über Mietkosten ausstellen, so die Vorsitzende.