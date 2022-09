Stadt Bonn prüft Brandschutzkonzept : Gäste können Premierenkarten für Malentes Theater Palast umbuchen

Dirk Vossberg-Vanmarcke (l.) und Knut Vanmarcke besprechen mit Bühnenbauer Heiko de Boer (r.) die Ausbaupläne für das Spiegelzelt. Foto: Benjamin Westhoff/BENJAMIN WESTHOFF

Pützchen Ob und wann Malentes Theater Palast an seiner neuen Spielstätte in Pützchen an den Start gehen kann, steht noch nicht fest. Die Tickets für die für dieses Wochenende geplante Premiere kann man umbuchen. Zudem soll es online eine Überraschung geben.

Es gibt noch keine Entscheidung zur Zukunft von Malentes Theater Palast in Pützchen. Nach Auskunft von Marc Hoffmann, Vize-Pressesprecher der Stadt Bonn, prüfen die zuständigen Fachämter der Stadtverwaltung das dritte Sicherheitskonzept für den Betrieb des Spiegelzeltes. Die ersten beiden Konzepte wurden wegen Bedenken beim Brandschutz als nicht genehmigungsfähig bewertet.

Es geht um die Spielgenehmigung

Gefragt, welche Unterschiede das neue Konzept im Vergleich zu den ersten beiden Papieren hat, antwortete Malente-Pressesprecher Thomas Lenz: „Die Änderungen und Ergänzungen entsprechen den aktuellen Abstimmungen mit der Stadt über brandschutztechnische Maßnahmen zur Erlangung einer Baugenehmigung.“

Der für diesen Freitag, 16. September, festgelegte Premierentermin wurde vom Theaterdirektorium abgesagt. „Um unserem Team und Ensemble aber eine große Portion Druck von den Schultern zu nehmen, haben wir uns nach reiflicher Überlegung nun entschieden, die für diese Woche geplanten Vorstellungen zu verschieben. Wir tun dies schweren Herzens, aber geben uns allen auf diese Weise etwas Luft zum Durchatmen. Wir wissen, dass Ihr, unsere treuen Fans, dafür Verständnis habt“, haben die beiden Theaterdirektoren Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke diese Woche in den sozialen Medien geschrieben.

Tickets können umgebucht werden

Wer Tickets für die Vorstellungen am Freitag, Samstag und Sonntag hat, kann diese ab sofort telefonisch, per E-Mail oder im Ticketshop in der Friedrichstraße umbuchen.