Kommentar zur Wäscherprinzession : Karneval nicht absagen

Meinung Beuel. Den Karneval komplett abzusagen, widerspricht den Wurzeln und dem Ansinnen dieses Brauchtums. Das meint GA-Redakteur Holger Willcke.

Weil die Landesregierung NRW sich bislang noch nicht zum Thema Karneval final geäußert hat, steckt das Brauchtum in der Zwickmühle. Viele, vor allem kleinere Vereine wollten nicht länger auf die Entscheidung aus Düsseldorf warten und haben bereits die bevorstehende Session abgesagt. Und zwar aus Sorge, finanziell Schiffbruch zu erleiden.

Allerdings bestehen in der Bonner Karnevalsszene Zweifel daran, ob Laschet diesen Schritt machen wird. Statt einer Totalabsage könnte er auch nur den Sitzungskarneval ausfallen lassen. Alle anderen Veranstaltungen wären dann entsprechend der Hygieneauflagen möglich – siehe das umstrittene Sarah-Conner-Konzert am 4. September in Düsseldorf.