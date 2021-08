Zurück aus Tokio : Beueler Physiotherapeutin betreute das Ruderteam bei Olympia

Beuel Hanna Simons aus Beuel gehörte zum deutschen Olympiaaufgebot. Die Physiotherapeutin betreute in Tokio die deutschen Ruderer. Mit dem GA sprach sie über die merkwürdigen Betten im olympischen Dorf und warum sie die Anlage nicht verlassen durfte.

Bei den olympischen Spiele 2020, die dieses Jahr in Tokio stattfanden, gab es auch Beteiligung aus Beuel: Hanna Simon aus Beuel-City und Max Rendschmidt aus Ramersdorf. Während Rendschmidt im Kajak-Vierer eine Goldmedaille gewann, konnte Simon dem deutschen Ruderteam immerhin zu zwei Silbermedaillen verhelfen. Wobei es nicht an der sportlichen 34-Jährigen gelegen hat, dass es nicht mehr wurde. Simon war als Physiotherapeutin vor Ort in Japan.

Von der Herzlichkeit der Japaner sehr angetan

Von Tokio selber hat sie nichts gesehen, nur auf der kurzen Fahrt zur Regattastrecke viel Wasser und viele Brücken. „Das olympische Dorf durften wir nicht verlassen. Eine Sightseeing-Tour für die Teams gab es nicht, was einem strengen Hygienekonzept geschuldet war.“ Und dennoch ist sie von der Herzlichkeit der Japaner, die ihr im Dorf begegnet sind, sehr angetan. „Bei unserem Einzug in unsere Häuser standen sie mit Deutschlandfähnchen Spalier und haben uns zugewunken.“

Physiotherapeutische Betreuung der weiblichen und männlichen Athleten

Handballer beim TSV Bonn, Badminton-Spieler und ein Jahr lang Fußballer des BSC betreut

2018 war sie zum ersten Mal in einem Trainingslager mit dabei. „Das erste Mal ist immer so eine Probephase. Doch seitdem bin ich dabei.“ Wie die Auswahl der Physios für Tokio genau getroffen wurde, weiß sie nicht. Sie sei aus fünf Therapeuten ausgewählt worden. Während ihrer Abwesenheit hat ihre Mutter zusammen mit den Angestellten ihre Praxis „Körperzimmer“ in der Friedrich-Breuer-Straße am Leben gehalten. Eine Besonderheit muss Simon zum Schluss noch loswerden: „Ich bin das letzte Kind, erzählt meine Mutter jedem, das in der Geburtenstation des Beueler Krankenhauses zur Welt gekommen ist.“