Bauprojekt in Duisdorf : Größe der geplanten Tiefgarage halbiert

Duisdorf Planungsausschuss beschließt geringeren Stellplatzschlüssel für 140 Förderwohnungen an der ehemaligen Gallwitz-Kaserne. Der Investor Sahle Wohnen kündigt Entgegenkommen an.

Beim Förderwohnungsprojekt der Sahle Wohnen auf dem Gelände der ehemaligen Gallwitz-Kaserne wird der Stellplatzschlüssel um die Hälfte reduziert. Statt einem Stellplatz pro Haushalt muss der Investor lediglich einen halben Stellplatz pro Haushalt bauen. Die geplante Tiefgarage kann entsprechend kleiner ausfallen. Der Planungsausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss gefasst, den der Rat im Grundsatz bereits 2019 auf den Weg gebracht hatte. Für das Sahle-Projekt an der Fritz-Bauer-Straße galt bis dato allerdings eine Entscheidung aus dem Jahre 2017, die einen Autoabstellplatz pro Haushalt auch bei Förderwohnungen vorsah.

Sahle und Stadt noch in Abstimmung

Wie die Sahle dem General-Anzeiger auf Anfrage mitteilte, sei sie bereit, mit der Stadt weiterzuverhandeln: „Wir werden der Stadt Bonn bei der Bindungsdauer entgegenkommen und vertraglich die maximale Bindungszeit von 30 Jahren vereinbaren“, erklärte Sahle-Sprecher Michael Sackermann. Bisher sei über eine Bindungsdauer von 25 Jahren verhandelt worden. Die 30 Jahre entsprechen der Vertragslaufzeit, die die Stadt beim Verkauf eigener Grundstück in Erbpacht verbindlich festschreiben will. Sackermann teilte außerdem mit: „Wegen der genannten Fassadenbegrünung ist die Abstimmung mit der Stadt Bonn noch nicht abgeschlossen.“

Mehr Stellplätze „schlichtweg nicht notwendig“

Im Rahmen des Projekts „Pandion Ville“ in Duisdorf baut die Sahle Wohnen etwa 140 öffentlich geförderte Mietwohnungen für Menschen mit geringeren Einkommen, davon 45 Seniorenwohnungen. Im Moment sieht der Zeitplan nach Angaben der Sahle so aus, dass das Unternehmen in den nächsten Wochen den Bauantrag für die ersten hundert Wohnungen bei der Stadt einreichen will. Mit dem Baubeginn sei im Frühjahr 2022 zu rechnen, die Bauzeit betrage zwei Jahre.