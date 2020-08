Stau in Bonn : Arbeiten am Kaiser-Karl-Ring dauern noch bis Sonntag an

Am Kaiser-Karl-Ring finden Gleisbauarbeiten statt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn. Wegen Baustellen in der Innenstadt kam es am Freitagmorgen zu langen Staus. Außerdem dauern die Gleisbauarbeiten am Kaiser-Karl-Ring weiter an.

Zu massiven Beeinträchtigungen für den öffentlichen Nahverkehr und motorisierten Indivudualkverkehr kam es am Freitag vor allem am Morgen in der City und rund um die Bonner Innenstadt. Grund war die noch bis Freitagvormittag gesperrte Thomastraße wegen Abbrucharbeiten an der Viktoriabrücke sowie Gleisbauarbeiten an der Kreuzung Chlodwigsplatz/Kaiser-Karl-Ring/Kölnstraße. Die Sperrung der Thomastraße habe erst gegen 11.20 Uhr anstatt wie ursprünglich geplant um 10 Uhr aufgehoben werden können, sagte Kristina Buchmiller vom Presseamt.

