Marode Funktionsräume des Bonner Freibads : Initiative fordert Zeitplan für Bonner Melbbad

Poppelsdorf Die Interessengemeinschaft dringt auf eine transparente Bürgerbeteiligung in der Frage, wie die maroden Funktionsräume zu sanieren oder neu zu bauen sind. Machbarkeitsstudie soll Möglichkeiten der Handsicherung untersuchen.

Die Bürgerinitiative „Rettet das Melbbad“ dringt auf eine transparente Bürgerbeteiligung und einen konkreten Zeitplan zur Sanierung oder einem Neubau der Funktionsräume des Freibads an der Trierer Straße. Die Stadt habe nun schnell mitzuteilen, ob die eingeplanten 1,5 Millionen Euro für die Herrichtung realistisch seien. Die Initiative leitet aus dem klarem Bürgervotum gegen eine Randbebauung an der Trierer Straße den Auftrag an die Verwaltung ab, das Bad schnell wieder funktionstüchtig zu machen. Eine Antwort darauf vom Bäderamt stehen noch aus.