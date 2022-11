Spendenaktionen in Bonn und der Region : Hier können Sie Weihnachtsgeschenke für Kinder und Bedürftige abgeben

Bonn In diesem Jahr gibt es zu Weihnachten wieder viele Geschenkaktionen für Kinder und Bedürftige. Ein Überblick über Spendenmöglichkeiten in Bonn und der Region.



Von Meike Carstensen

In Bonn und der Region gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Wunschbaumaktionen für Kinder und Bedürftige. Verschiedene Sachspenden, wie liebevoll gepackte Weihnachtspäckchen mit Leckereien und Kleinigkeiten, aber auch Geldspenden sind zur Weihnachtszeit möglich. Ein Überblick.

Weihnachtspäckchen-Aktion der Stiftung Kinderzukunft - Stadtbibliothek Bonn

Die Stadtbibliothek Bonn beteiligt sich wieder an der Weihnachts-Spendenaktion der Stiftung Kinderzukunft. Laut der Stadt können seit dem 25. Oktober Weihnachtspäckchen in den neun Einrichtungen der Stadtbibliothek abgegeben werden.

Wann?: 25. Oktober bis 26. November

25. Oktober bis 26. November Wo?: in allen neun Einrichtungen der Stadtbibliothek, Überblick der Sammelstellen

in allen neun Einrichtungen der Stadtbibliothek, Überblick der Sammelstellen Für wen?: Bedürftige Kinder in Osteuropa

Bedürftige Kinder in Osteuropa Sonstiges?: Geschenke sollen mit Etiketten beschriftet werden, Alter & Geschlecht (Vorlagen vorhanden)

„Weihnachtswunschbaum-Aktion“ der Stadt Bornheim

Die „Weihnachtswunschbaum-Aktion“ der Stadt Bornheim findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Seit dem 15. November können Wünsche beim Sozialamt telefonisch erfragt werden. In diesem Jahr hängen 282 Wunschkarten am geschmückten Weihnachtsbaum.

Wann?: sei 15. November, Abgabe der Geschenke bis Montag, 5. Dezember

sei 15. November, Abgabe der Geschenke bis Montag, 5. Dezember Wo?: Wünsche können beim Sozialamt unter 02222/945344 erfragt werden, Geschenke sollen zu den Öffnungszeiten des Sozialamts bis zum 5. Dezember vor dem Büro 206 abgegeben werden.

Wünsche können beim Sozialamt unter 02222/945344 erfragt werden, Geschenke sollen zu den Öffnungszeiten des Sozialamts bis zum 5. Dezember vor dem Büro 206 abgegeben werden. Für wen?: Bedürftige Kinder (um die Anonymität der Familien zu wahren, werden keine Namen genannt)

Bedürftige Kinder (um die Anonymität der Familien zu wahren, werden keine Namen genannt) Sonstiges?: Die Geschenke sollen Angaben der Stadt Bornheim zufolge den Betrag von 20 bis 25 Euro nicht überschreiten und unverpackt abgegeben werden.

Aktion Weihnachtspäckchen 2022 - Bonner Tafel e.V.

In diesem Jahr möchte die Bonner Tafel Menschen zur Weihnachtszeit wieder eine besondere Freude bereiten und bittet die Bürger in ihrem Facebookpost, Päckchen mit Lebensmitteln für ihre Mitmenschen zu packen. Größe und Inhalt der Päckchen sind frei wählbar. Jedoch empfiehlt die Tafel haltbare und eher hochwertige Produkte mit einer stabilen Verpackung.

Wann?: Abgabetermine der Weihnachtspakete: 10. Dezember von 10-15 Uhr, 12. Dezember und 13. Dezember jeweils von 12-19 Uhr

Abgabetermine der Weihnachtspakete: 10. Dezember von 10-15 Uhr, 12. Dezember und 13. Dezember jeweils von 12-19 Uhr Wo?: Päckchen werden auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Hedwig (neben der Bonner Tafel) entgegengenommen, Mackestraße 45, 53119 Bonn

Päckchen werden auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Hedwig (neben der Bonner Tafel) entgegengenommen, Mackestraße 45, 53119 Bonn Für wen?: 700 Haushalte, die die Tafel durch Lebensmittelausgaben unterstützt

700 Haushalte, die die Tafel durch Lebensmittelausgaben unterstützt Sonstiges: Ideen für die Weihnachtspakete gibt die Bonner Tafel auf ihrer Facebookseite

Wunschbäume in Bonner Polizeipräsidium und der BMW-Niederlassung für Caritas Bonn

In der Eingangshalle des Bonner Polizeipräsidiums steht in diesem Jahr ein Wunschbaum. Die Wünsche benachteiligter Kinder wurden laut Caritas über Robin Good, Familienfonds von Caritas und Diakonie, vermittelt. Besucher und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums können im Advent die Wünsche erfüllen. Am 20. Dezember wird der Polizeipräsident die Geschenke an Vertreter von Robin Good übergeben. Die Geschenke werden dann von Sozialarbeitern der beiden Verbände Caritas und Diakonie an die betroffenen Kinder verteilt.

Wo?: Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn

Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn Wann?: Übergabe der Geschenke am 20. Dezember

Ein weiterer Wunschbaum wird in der BMW-Niederlassung stehen. Hier können Kunden und Mitarbeitende Wünsche benachteiligter Kinder verschiedener sozialer Einrichtungen erfüllen. 50 Wünsche werden auch hier über den Familienfonds Robin Good an bedürftige Kinder vermittelt.

Wo?: BMW-Niederlassung, Vorgebirgstrasse 95, 53119 Bonn

Aktion Weihnachtslicht des GA

Der Verein Weihnachtslist feiert dieses Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Das Weihnachtslicht wurde ursprünglich zur Unterstützung bedürftiger älterer Mitbürger in Bonn und der Region ins Leben gerufen. „Die Satzung lässt jedoch Hilfe für andere Bedürftige zu. Nach der Unterstützung von Obdachlosen in der Corona-Pandemie und der Hilfe für die Flutopfer an Ahr und Swist rückt das Weihnachtslicht jetzt die Flüchtlinge aus der Ukraine in den Mittelpunkt“, so der Verein. Spenden können ganzjährig auf das Spendenkonto überwiesen werden. Alle Infos gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Weihnachtslicht.

Wann?: ganzjährig, Hauptsaison November bis Januar

ganzjährig, Hauptsaison November bis Januar Wo?: per Überweisung, Online-Spende, Weihnachtslicht-Spendendose

20. Benefizaktion „Sternenlicht“ zugunsten des CJG Hermann-Josef-Hauses

Im CJG Hermann-Josef-Haus (HJH) in Bad Godesberg wurden seit den Sommerferien wieder Wunschsterne gebastelt. Insgesamt 200 Kinder, Jugendliche und junge Mütter des HJH basteln jedes Jahr Sterne für ein persönliches Geschenk im Wert von 20 Euro. Wer einen der Wünsche erfüllen möchte, kann sich bei sechs Teilnehmern der Kooperationsgruppe „Supernova-Godesberg“ einen Stern abholen, das Geschenk besorgen und dort wieder abgeben. Anschließend werden die Geschenke vor den Weihnachtsferien an das Hermann-Josef-Haus weitergeleitet.

Wann?: Seit 5. November bis 10. Dezember

Seit 5. November bis 10. Dezember Wo? : Abholung der Sterne bei sechs Bad Godesberger Geschäften/Unternehmen

: Abholung der Sterne bei sechs Bad Godesberger Geschäften/Unternehmen Für wen?: 200 Kinder, Jugendliche und junge Mütter vom CJG Hermann-Josef-Haus

„Weihnachtswunschbaum im Krisen-Jahr 2022“ im KSI Siegburg

Auch in diesem Jahr präsentiert das Katholisch-Soziale Institut (KSI) in Siegburg gemeinsam mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) den Wunschbaum mit 150 Herzenswünschen. „Spendenwillige sind eingeladen, den Weihnachtswunschbaum 2022 an der Rezeption des KSI zu besuchen, einen Wunsch zu erfüllen und zu spenden. In den letzten vier Jahren erreichte der Baum Spendenbeträge in Höhe von jeweils 4.500 Euro“, so das KSI. Am 24. November wird der Baum um 18.30 Uhr im Rezeptionsbereich des KSI präsentiert. Auch kontaktlose Spenden sind möglich.

Wann?: Ab Ende November

Ab Ende November Wo? : An der Rezeption des Tagungshauses auf dem Michaelsberg, Bergstraße 26, 53721 Siegburg

: An der Rezeption des Tagungshauses auf dem Michaelsberg, Bergstraße 26, 53721 Siegburg Für wen?: „Die - oft bescheidenen Wünsche – stammen von Menschen, die gerade in der Adventszeit feststellen müssen, am „Rande der Gesellschaft“ zu stehen: Sei es der Pullover für den Obdachlosen, der Supermarktgutschein für einen Geflüchteten oder das Lego-Polizei-Set für einen kleinen Jungen“, schreibt das KSI.

„Die - oft bescheidenen Wünsche – stammen von Menschen, die gerade in der Adventszeit feststellen müssen, am „Rande der Gesellschaft“ zu stehen: Sei es der Pullover für den Obdachlosen, der Supermarktgutschein für einen Geflüchteten oder das Lego-Polizei-Set für einen kleinen Jungen“, schreibt das KSI. Sonstiges: Unter wunschbaum@ksi.de kann ein passender Wunschzettel angefordert werden - der Betrag kann dann an das Konto des SKM überwiesen werden.

Geschenkaktion vom Radio

Radio Bonn/Rhein Sieg sammelt dieses Jahr ebenfalls wieder Geschenke. Bei der Geschenkaktion können verpackte Geschenke jeweils einmal in der Bonner Innenstadt und in Siegburg abgegeben werden. Anschließend werden sie an bedürftige Kinder in der Region verteilt.

Wann?: Am 25. November in Bonn und am 2. Dezember in Siegburg

Am 25. November in Bonn und am 2. Dezember in Siegburg Wo? : Bonn: am Stand in der Bonner Innenstadt: Marktplatz unter der Weihnachtstanne, Siegburg: an der Goldenen Ecke am oberen Markt

: Bonn: am Stand in der Bonner Innenstadt: Marktplatz unter der Weihnachtstanne, Siegburg: an der Goldenen Ecke am oberen Markt Für wen?: Bedürftige Kinder in Einrichtungen wie Tafeln sowie Kinder- und Jugendheimen

Verein für Gefährdetenhilfe sammelt Weihnachtstaschen

Ab Dezember sammelt der Verein für Gefährdetenhilfe (VfG) in Bonn wieder Weihnachtstaschen für circa 1000 Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Bei einer großen Menge an Taschen besteht auch die Möglichkeit der Abholung, dazu einfach telefonisch unter 0228/985760 melden.

Wann?: 1. Dezember bis 22. Dezember, je 8 bis 17 Uhr

1. Dezember bis 22. Dezember, je 8 bis 17 Uhr Wo?: VfG KFZ Zentrum, Am Dickobskreuz 4a, 53121 Bonn oder VFG Verwaltung, Am Dickobskreuz 6, 53121 Bonn (Erdgeschoss)

VfG KFZ Zentrum, Am Dickobskreuz 4a, 53121 Bonn oder VFG Verwaltung, Am Dickobskreuz 6, 53121 Bonn (Erdgeschoss) Für wen?: circa 1000 Menschen in sozialen Schwierigkeiten

circa 1000 Menschen in sozialen Schwierigkeiten Sonstiges?: Der Verein teilt mit, dass keine verderblichen Lebensmittel wie zum Beispiel Obst eingepackt werden soll. Im Falle von eindeutigen weiblichen oder männlichen Inhalten soll die jeweilige Tasche außen gekennzeichnet werden.

Johanniter - Weihnachtstrucker

Zahlreiche Kinder, Schüler und Mitarbeiter von Unternehmen packen seit 1993 in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen. Ursprünglich waren die Pakete nur für Hilfsbedürftige in Südosteuropa, seit der Corona-Pandemie auch für Menschen in Deutschland. Die Johanniter Weihnachtstrucker können auch kontaktlos unterstützt werden.

Wann?: Sammelzeitraum für Päckchen: 19. November bis 16. Dezember

Sammelzeitraum für Päckchen: 19. November bis 16. Dezember Wo?: Virtuelle Päckchen können hier gespendet werden.

Virtuelle Päckchen können hier gespendet werden. Für wen?: Notleidende Menschen in Südosteuropa und Hilfsbedürftige in Deutschland

Diakonie für Bonn und die Region

Die Diakonie bietet verschiedene Spendenprojekte an. Eine Übersicht bietet die Diakonie auf ihrer Spendenmöglichkeiten.