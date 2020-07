Bonn : Telefonierender Fahrradfahrer muss nach Polizeikontrolle ins Gefängnis

Bonn Die Polizei Bonn hat am Mittwoch einen 67-Jährigen beim Telefonieren auf dem Rad im Kreisverkehr an der Rüngsdorfer Straße erwischt. Dann nahm der Fall jedoch eine unerwartet andere Wendung.

Wenn der 67-jährige Radfahrer aus Bonn gewusst hätte, was sein Telefonat auf dem Rad für Folgen hatte, wäre er wahrscheinlich vorsichtiger gewesen. Was war passiert? Der Mann war auf seinem Fahrrad am Mittwoch um 12 Uhr mit dem Handy am Ohr in den Kreisverkehr an der Rüngsdorfer Straße eingefahren. Dabei hatte er eine Polizeistreife übersehen, die Beamten stoppten den 67-Jährigen.