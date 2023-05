Neue Steuerschätzung Bonn erwartet 30-Millionen-Plus bei der Gewerbesteuer

Der Rat hat kürzlich einer Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 490 auf 537 Punkte ab Januar 2024 zugestimmt, so dass auch für die Folgejahre ein Plus prognostiziert wird: 6,9 Millionen Euro (2024), 7,2 Millionen Euro (2025) und 9,5 Millionen Euro (2026). Da das Land in den jeweiligen Folgejahren seine Zuweisungen an Bonn verringert, bleiben laut Presseamt nur rund 20 Prozent der zusätzlichen Gewerbesteuermittel im städtischen Haushalt.