GA gelistet Fünf Orte zum Picknicken in und um Bonn

Ideal für alle, die eine grüne Oase in der Nähe der Innenstadt suchen: Der etwa sieben Hektar große Hofgarten am kurfürstlichen Schloss ist der fünftgrößte Park der Stadt. Das Schloss wird heute als Hauptgebäude der Universität genutzt und ist daher auch bei Studenten vor und nach den Vorlesungen ein beliebtes Erholungsziel. Hier finden sich in unmittelbarer Nähe ein Kiosk und jede Menge Möglichkeiten, sich mit Leckereien aus der Stadt zu verpflegen. Oft ist in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle „Universität/ Markt“ auch ein Coffee Bike zu finden.