Böllern, Feiern und Co. : Diese Corona-Regeln gelten an Silvester

Ein Glas Schampus und eine Wunderkerze: Zum Jahreswechsel ist Verzicht angesagt. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Service Düsseldorf Wegen der Corona-Pandemie wird es auch in diesem Jahr an Silvester weder große Feiern noch das gewohnte Spektakel am Nachthimmel geben. Hier finden Sie einen Überblick, welche Regeln am 31. Dezember in NRW gelten.

■ Darf ich an Silvester in NRW böllern?

Jein. Der Verkauf von Feuerwerksartikeln ist auch in diesem Jahr bundesweit verboten. Auch über das Internet dürfen keine Böller gekauft und nach Hause bestellt werden. Öffentliche Feuerwerke an publikumsträchtigen Plätzen sind verboten. Den Kommunen ist es auch in diesem Jahr wieder selbst überlassen, weitergehende Böllerverbote zu erlassen – oder eben nicht. Die Stadt Bonn hatte im vergangenen Jahr im gesamten Stadtgebiet das Böllern im öffentlichen Raum verboten. Damit sollte eine zusätzliche Belastung des Klinikpersonals durch Verletzte minimiert werden. Auch für 2021 hat die Stadt Bonn ein Böllerverbot für bestimmte Plätze und Straßen erlassen. Es gilt vom 31. Dezember, 17 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr, in folgenden Bereichen: Alter Zoll, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Brassertufer, Erzbergerufer, Frankenbadplatz, Friedensplatz, Hans-Steger-Ufer, Hofgartenwiese, Kennedybrücke, Konrad-Adenauer-Platz, Kaiserplatz, Markt, Münsterplatz, Stadtgarten, Zentraler Omnibus-Bahnhof, Maximilianstraße, Quantiusstraße, Theaterplatz Bad Godesberg, Tannenbusch zwischen den Straßen Oppelner Straße, Agnetendorfer Straße, Waldenburger Ring, Kronstädter Straße und Pommernstraße.

■ Wie viele Personen dürfen zusammen feiern?

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen werden nach Weihnachten bundesweit auf maximal zehn Menschen begrenzt. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag (21.12.2021) nach dem Corona-Gipfel mit den Ländern bekanntgegeben. Die Regelung soll ab dem 28. Dezember gelten. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Sobald am Treffen auch nur eine ungeimpfte Person teilnimmt, gilt weiterhin: Ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen.

■ Welche Strafen drohen bei Verstößen?

Für „Zusammentreffen im öffentlichen Raum in nicht zulässigen Gruppen“ werden laut Corona-Bußgeldkatalog in Nordrhein-Westfalen 250 Euro fällig. Dieselbe Summe wird erhoben, wenn anwesende Personen falsche Angaben zu ihren Kontaktdaten machen (Name, Adresse, Telefonnummer). Wer einen gefälschten Test oder Impfnachweis verwendet, für den kann es richtig teuer werden: bis zu 1000 Euro sieht der Corona-Bußgeldkatalog vor,

■ Darf in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken werden?

Ja. Im Gegensatz zu vergangenem Jahr gilt in diesem Jahr an Silvester kein Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

■ Kann ich an Silvester tanzen gehen?

Nein. Tanzveranstaltungen werden spätestens ab dem 28. Dezember 2021 bundesweit verboten. Nordrhein-Westfalen hatte bereits vor den Bund-Länder-Beratungen am 21. Dezember beschlossen, den Betrieb von Clubs, Diskotheken sowie vergleichbaren Veranstaltungen zu untersagen. Festgehalten ist dies in der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes.

■ Kann ich an Silvester essen, zum Konzert oder ins Theater gehen?

Ja, allerdings nur, wenn Sie geimpft oder genesen sind. Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen bleiben die Gastronomie sowie Kinos und Theater unter 2G-Bedingungen geöffnet. Auch Konzerte dürfen unter Einhaltung der 2G-Regelungen stattfinden, allerdings gilt eine Kapazitätsbegrenzung.