Neuer Chef am Flughafen Köln-Bonn : Thilo Schmid löst Johan Vanneste ab

Ein Flugzeug des Logistikdienstleisters UPS entlädt am Flughafen Köln-Bonn. Das Frachtfluggeschäft ist in der Pandemie gewachsen. Foto: Matthias Heinekamp

Neuer Geschäftsführer des Flughafens Köln-Bonn wird Thilo Schmid, der vom Düsseldorfer Airport kommt. Das entschied der Aufsichtsrat am Mittwochabend, wie der GA erfuhr. Schmid löst Johan Vanneste ab, der im September überraschend angekündigt hatte, seinen Vertrag zum Jahresende vorzeitig aufzulösen. Eigentlich wäre er bis Ende April 2026 gelaufen. Als Grund nannte der Belgier damals Veränderungen im persönlichen familiären Umfeld. Dass er in einem anderen Unternehmen operative Verantwortung übernehmen würde, hatte er ausgeschlossen.

Seinen Hut öffentlich in den Ring geworfen hatte nur der Düsseldorfer Luftfahrtunternehmer Uwe Stern, der aber am Ende nicht zu den drei Bewerbern gehörte, die sich am Mittwoch dem Aufsichtsrat persönlich vorstellen durften. Nach Informationen des GA hatte das Gremium zur Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Vanneste ein Personalberatungsbüro eingeschaltete. In die engere Auswahl seien fünf Kandidaten genommen worden, darunter eine Frau, hieß es. Am Ende gab es aber nur noch drei männliche Bewerber.