Veranstaltung im November abgesagt : Erstmals kein Aufmarsch von Rechtsradikalen in Remagen

Remagen Dieses Jahr soll erstmalig kein Aufmarsch der Neo-Nazis am Tag der Demokratie stattfinden. Rechte Gruppierungen sollen die Veranstaltung abgesagt haben.

Dieses Jahr soll erstmalig kein Aufmarsch der Neo-Nazis am Tag der Demokratie, 12. November, in Remagen stattfinden, wie das Bündnis für Frieden und Demokratie in einer aktuellen Mitteilung schreibt. Rechte Gruppierungen hätten die Veranstaltung für dieses Jahr abgesagt.

Auch an eine Neuauflage des sogenannten „Gedenkmarsches“ sei nicht mehr gedacht, wie die Grafschafter Sozialdemokraten und die SPD AG 60 plus in einem weiteren Schreiben mitteilen. „Es hat sich gelohnt, so lange dagegen zu halten,“ so Udo Klein für die SPD AG 60 plus, die schon seit 2010 jedes Jahr in Remagen Flagge gegen rechts gezeigt haben.