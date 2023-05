Online-Petition Schnell und effektiv Wasser zurückhalten

„Eine künftige Vermeidung von Überschwemmungen ist alternativlos“, heißt es in dem Offenen Brief. „Hier trifft dies uneingeschränkt zu. Weder Land noch Bund oder Versicherungen können erneut Menschenleben riskieren und derartige Schadensummen stemmen.“ Es sei schon zu viel Zeit vergangen, ohne dass an der Wasserrückhaltung etwas Entscheidendes passiere, jetzt müsse es losgehen. Dabei könne eine erfolgreiche Wasserrückhaltung schnell, effektiv und günstig gesichert werden, und zwar in der Land- und Forstwirtschaft, meinen die Initiatoren. Dies bewirke eine raumumfassende Schadensvermeidung, die Beruhigung der Bevölkerung und vieles mehr. Handlungsbedarf bestehe auch im Baurecht oder bei der Wasserbevorratung in Wald und Flur. Für die verfahrenstechnische Vorgehensweise und Umsetzung der Planung von konkreten Maßnahmen in der Landschaft hätten die Initiatoren sogar schon einen Vorschlag erarbeitet und in einem Netzplan dargestellt.