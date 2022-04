Unfall in Bergheim : Senior überquert unbeschrankten Bahnübergang und wird leicht verletzt

Unfall in Bergheim

Bergheim In Bergheim ist am Dienstag ein Zug mit einem 87-Jährigen zusammengestoßen. Dieser trug nur leichte Verletzungen davon. Im Bahnverkehr kam es zu erheblichen Verspätungen.

Ein 87 Jahre alter Mann aus Bergheim hatte am Dienstagmittag Glück im Unglück. Gegen 12.30 Uhr lief der 87-Jährige mit seinem Fahrrad in Bergheim, in der Nähe der Goethestraße, über einen Bahnübergang ohne Schranken. Zur selben Zeit fuhr planmäßig die Regionalbahn 38 von Horrem nach Bedburg über dieselbe Strecke.