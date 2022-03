Das ist Rheinisch : Do steiss de wie ne Ohß vürm Birch!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Ohß vürm Birch!

Das Thema rheinische Kinderspiele ist sehr lohnenswert, weil es inhaltlich über sich hinaus weist. So ist es etwa mit der Redewendung: “Do steiss de wie ne Ohß vürm Birch”. Zugegeben, dieser Satz ist auch in anderen Mundarten und inzwischen auch im Hochdeutschen angelangt. Aber man darf vermuten, dass er rein von der transportierten Mentalität her aus dem Rheinischen stammen dürfte.

Übersetzen müsste man ihn mit: Da stehst du wie ein Ochse vorm Berg! So, so! Da steht also der Ochse, dem man nicht sehr viel Klugheit und Sportlichkeit unterstellen darf, vor einem Berg und weiß nicht weiter. Weil ihm der Berg im Weg steht. Wäre er eine Bergziege, dann sähe die Situation ganz anders aus, dann würde er die Anhöhe bezwingen, aber so kann er nur stehen bleiben und warten, bis ihn jemand abholt.