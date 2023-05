Carlo Mense-Ausstellung im Siebengebirgsmuseum Ein Rheinischer Expressionist begeistert in Königswinter

Mense wurde am 13. Mai 1886 in Rheine/Westfalen geboren. „Da ich in Köln am Rhein aufwuchs und bis jetzt mein Elternhaus dort war, fühle ich mich als Kölner“, schrieb Carlo Mense 1925 in einer Autobiografie. Menses Mutter vermittelte ihm die Beziehung zur Kunst. Über sie fand er seinen Weg in die Düsseldorfer Akademie. Eine enge Freundschaft verband Mense mit August Macke (1887-1914), der ihm riet, nach Berlin zu Lovis Corinth (1858 bis 1925), deutscher Maler, zu gehen.