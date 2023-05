Goldhochzeit in Rauschendorf Der Zukünftige saß in der „Blockhütte“ am Nachbartisch

Hans Bötnagel, am 13. Mai 1946 in Dresden geboren, zog als Dreijähriger in die rheinische Heimat des Vaters. Hans lernte das Fliesenlegerhandwerk, ging mit 38 Jahren in den öffentlichen Dienst, in den Sicherheitsdienst bei der Bundeswehr, wo er 25 Jahre lang arbeitete. Es wurde gespart und gearbeitet fürs eigene Haus. Ursula Bötnagel hatte noch eine zweite Stelle bei einem Wirtschaftsprüfer, war rechte Hand des Schatzmeisters der Grünen. In der Buchhaltung eines Sanitätsdienstes arbeitete sie bis zur Rente.