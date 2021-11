Vier verletzte Personen : Feuerwehr rückt zu Gasalarm in Königswinter aus

Feuerwehr rückt zu Gasalarm in Königswinter aus

In Königswinter hat es am Sonntagabend einen Gasalarm gegeben. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Sonntag ist die Feuerwehr in Königswinter zu einem Gasalarm ausgerückt. Die Bewohner hatten zuvor den Rettungsdienst alarmiert, da sie über Übelkeit klagten.

Am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ist die Feuerwehr in Königswinter zu einem Gasalarm in der Dollendorfer Straße ausgerückt. Nach Informationen der Redaktion hatten die Bewohner eines Wohnhauses, zwei Erwachsene und zwei Kinder, zuvor den Rettungsdienst benachrichtigt, da es ihnen nicht gut ging.