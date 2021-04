Schüsse auf Elfjährigen in Königswinter : Tathergang in Bockeroth bleibt unklar

Königswinter Bei der Suche nach den Hintergründen der Schüsse auf einen Elfjährigen in Königswinter-Bockeroth hat die Mordkommission der Bonner Polizei noch keinen Täter ausfindig machen können.

„Ein schwieriger Fall, aber wir sind dran“, sagte Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage. Das Hinweisaufkommen sei gering, so Scholten. Das Kind war am Donnerstag vergangener Woche durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe so schwer verletzt worden, dass es in einer Klinik notoperiert werden musste. Wie es zu den Verletzungen kam, dazu kann das Kind keine Angaben machen.