An fünf Wochenenden ist Bundesstraße wegen Bauarbeiten dicht Staus an den Umleitungsstrecken der gesperrten B 42 zwischen Königswinter und Linz

Vor der Sperrung und dem Hinweis auf die Umleitungsstrecke wie am Unkeler Stuxhof oder in Linz am Bahnviadukt bildeten sich zeitweise Staus. Der Grund für die anstehenden Bauarbeiten zwischen Erpel und Linz ist die Erneuerung der Asphaltdeckschicht und der Asphaltbinderschicht in der Fahrbahn der B 42. „In der Ortsdurchfahrt Erpel ist nur die Asphaltdeckschicht zu erneuern sowie die beiden Fahrbahnteiler auszubauen und mit Klebeborden wieder herzustellen“, erklärte Oliver Maus vom LBM auf GA-Anfrage. Vorher müsse die vorhandene schadhafte Betonsteinpflasterrinne ausgebaut und als sogenannte Gussasphaltrinne neu hergestellt werden.