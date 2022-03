Fehlender Durchsuchungsbeschluss : Freispruch nach Kinderporno-Fund in Neunkirchen-Seelscheid ist rechtskräftig

Neunkirchen-Seelscheid/Bonn Der Freispruch nach einem Kinderpornografie-Fund bei einem Mann aus Neunkirchen-Seelscheid ist jetzt rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat die Berufung mangels Erfolgsaussichten zurückgenommen. Denn es fehlte ein Durchsuchungsbeschluss.

Der Mann hatte über sein Mobiltelefon offenbar wiederholt Chats mit Anbietern kinderpornografischer Dateien geführt. Am 30. Juni 2020 wollten die Ermittler dann zugreifen und standen vor der Tür einer Neunkirchener Mietwohnung, in der der Verdächtige leben sollte. Einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss hatten die Polizisten auch dabei. Anstatt des Gesuchten öffnete ihnen aber nur der Vermieter die Tür und ließ die Beamten wissen, dass der heute 41-Jährige nicht mehr dort wohne. Er sei zu seiner Mutter gezogen.

Richter bringt großes Bedauern zum Ausdruck

Kurzentschlossen fuhren die Beamten daraufhin zu der angegebenen Adresse, an der sie den Mann auch antrafen. Bei der nun folgenden Durchsuchung konnten die Ermittler dann insgesamt 6350 Foto- und Videodateien auf dem Computer des Verdächtigen sicherstellen. Bei der Verhandlung am 8. Oktober blieb dem Amtsrichter allerdings keine andere Möglichkeit, als den Angeklagten freizusprechen. Die Beamten hatten offenbar versäumt, sich auch für die neue Adresse einen Durchsuchungsbeschluss zu besorgen. Das ist dank des gerichtlichen Bereitschaftsdienstes normalerweise kein Hexenwerk: Ab 6 Uhr in der Früh hätte an jenem Tag ein Richter bereitgestanden. Nur, wenn die konkrete Gefahr des Beweismittelverlusts bestanden hätte, wären die Beamten ohne einen richterlichen Beschluss ausgekommen.