Aus acht Meter hohem Turm : Diebe stehlen Kirchenglocke in Much

Eine Kirchenglocke soll in Much aus der Germana-Kapelle gestohlen worden sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Much In der vergangenen Woche haben bislang unbekannte Täter die Kirchenglocke der Germanakapelle gestohlen. Um an diese zu gelangen, mussten die Täter den rund acht Meter hohen Glockenturm erklimmen.



Zwischen vermutlich Dienstag, 17 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, sollen bislang unbekannte Diebe die Kirchenglocke der Germanakapelle in Much gestohlen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die mutmaßlichen Täter dafür den rund acht Meter hohen Glockenturm mit einer Leiter erklommen und die Glocke inklusive Läutwerk gestohlen haben.

Die Kirche liegt an einem abgelegenem Wirtschaftsweg zwischen Much und Wersch. Die Glocke hat einen Wert von rund 5000 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Glocke nimmt die Polizei unter der Rufnummer (02241) 541-3421 entgegen.

(ga)