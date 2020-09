Prozess um Bajonett-Attacke : Mildes Urteil für Niederkasseler nach Ja-Wort

Bonn/Niederkassel Nach einer mutmaßlicher Bajonett-Attacke gegen seine Lebensgefährtin bekommt ein 47-Jähriger aus Niederkassel anderthalb Jahre Haft. Während des Prozesses hatte er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Das Gericht verlässt er als freier Mann.

Das möglicherweise strategische Heiratsversprechen vor einer Woche im Bonner Gerichtssaal ist aufgegangen. Jedenfalls für den 47-jährigen Angeklagten aus Niederkassel, der sich nach einer Bajonett-Attacke wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten musste. Denn das Bonner Schwurgericht hat den gelernten Schlosser am Donnerstag nur zu einer milden Haftstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Strafrechtlich waren nur noch vorsätzliche Körperverletzung und versuchte Nötigung übriggeblieben. Mehr sei dem gelernten Schlosser objektiv nicht nachzuweisen, so Kammervorsitzender Klaus Reinhoff.

Opfer nimmt Heiratsantrag an

„Es ist kein gutes Zeichen“, so Reinhoff, „dass Frauen, die geprügelt werden, das dann immer noch gut finden und die Gewalttäter schützen“. Denn dass der 35-Jährigen in der Tatnacht Schlimmes widerfahren ist, sei fraglos: Mit multiplen Hämatomen, Nasenbeinbruch, Würgemalen und zwei blauen Augen war die Frau ins Krankenhaus gekommen. Nachbarn hatten ihre verzweifelte Hilfeschreie gehört und sich aufgemacht, sie zu suchen und ihr Schutz zu geben.

Gericht glaubt nicht an Besserung des Täters

Der Angeklagte sei so einer, „der gerne Frauen schlägt, ihnen die Nase bricht, wenn ihm was nicht passt“, hieß es im Urteil. Oder ausrastet, wenn ihm – wie in diesem Fall – die Eifersucht plagt, weil die Frau wieder Kontakt mit ihrem Ex-Mann aufgenommen hat und wohl auch andeutete, dass der gemeinsame kleine Sohn möglicherweise nicht von ihm sei.

Trotz milder Strafe, eine Bewährung kam „überhaupt nicht in Frage.“ Der Angeklagte, einschlägig vorbestraft, habe nichts gelernt. Bereits 2012 wurde er wegen eines fast identischen Vorfalls verurteilt. Damals hatte er die Freundin die Treppe heruntergestoßen, sei erlitt mehrfache Schädelbrüche. Dass der aktuelle Vorfall ein „einmaliger Ausrutscher“ war, glaube ihm keiner. Dieser Mann sei nicht zu bekehren, so der Kammervorsitzende abschließend, auch nicht, was den Alkoholmissbrauch betrifft. Auf eine Unterbringung in einer Entzugsklinik hat die Kammer sogar verzichtet, da „eine Therapie völlig aussichtslos“ ist. „Wir müssen nicht noch mehr Steuergelder rausschmeißen für einen, der nicht kapiert.“ Es sei nicht unwahrscheinlich, so die Sorge der Richter, dass „die Justiz Sie hier wieder sieht“.