Vorfahrt genommen : 83-Jährige bei Autounfall in Niederkassel verletzt

Ein 83-Jährige wurde bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Niederkassel-Rheidt verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Bei einem Verkehrsunfall in Niederkassel-Rheidt am Sonntagabend wurde eine 83-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Ein BMW-Fahrer hatte ihr die Vorfahrt genommen.

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr kam es in Niederkassel- Rheidt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 83-jährige Frau mit ihrem Suzuki die vorfahrtsberechtigte Mondorfer Straße in Fahrtrichtung Mondorf. Auf der nicht vorfahrtsberechtigten Südstraße stand der Fahrer eines BMW und wollte auf die Mondorfer Straße auffahren. Da dort die Ampelanlage neu gebaut wird, hätte der BMW-Fahrer am Stopschild halten müssen. Nach Polizeiangaben fuhr er jedoch in den Kreuzungsbereich ein und touchierte den Suzuki.