Prozess in Bonn : Duo aus Sankt Augustin steht wegen Drogenhandels übers Darknet vor Gericht

Sankt Augustin/Bonn Zwei Männer aus Sankt Augustin stehen gerade wegen Drogenhandels übers Darknet vor dem Landgericht in Bonn. Das Duo soll bei einer Bande eine spezielle Aufgabe gehabt haben.

Auch, wenn es nur um geringe Mengen ging: Wie bereits in den vorausgegangenen drei Verfahren bestand das Geschäftsmodell darin, über eine Internetplattform im Darknet einen professionellen Online-Drogenhandel zu betreiben. Insgesamt soll die Bande aus Bonn und Sankt Augustin 11.000 Bestellungen in zehn Monaten abgearbeitet haben. Knapp 83 Kilo an Cannabisprodukten sollen so unter die Leute gebracht worden sein. Der „Umsatz“ betrug über alle Verfahren hinweg circa 1,3 Millionen Euro. Die Aufgabe der beiden derzeit Angeklagten soll in der Auszahlung der Bandenmitglieder und dem Umtausch der eingenommenen Bitcoins in Euro bestanden haben.