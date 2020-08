Bauarbeiten an Bahngleisen : Ersatzverkehr mit Bussen auf der Linie 66 gestartet

Bauarbeiten an Bahngleisen

Reisende steigen am Bahnhof Siegburg in Busse um. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Siegburg Wegen Bauarbeiten für die S 13 fahren noch bis Donnerstag Pendelbusse zwischen Vilich und Siegburg. Am Bussteig in Siegburg wird es teilweise eng.

Auf der Linie 66 ist am Montag der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Vilich und Siegburg-Bahnhof angelaufen. Wer mit dem Fernzug in Siegburg ankam, wurde vom Personal zum Bussteig gelotst. Beim Umsteigen war es dort zuweilen eng, die meisten Reisenden hielten sich aber an die Maskenpflicht.