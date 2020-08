Wegen der S13-Baustelle : Schienenersatzverkehr auf Linie 66 zwischen Vilich und Siegburg

In den Nachtstunden sollen die Arbeiten an der Straßenbahnlinie 66 durchgeführt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Anwohner der Straßenbahnlinie 66 in Beuel-Vilich müssen in den Nachtstunden von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, mit Lärmbelästigungen rechnen. Betroffen sind aber auch Pendler, die über Siegburg fahren.

Der Ausbau der S13 geht in die nächste Phase . In Vilich soll die Brücke über die B56 angepasst werden, um darunter Platz für die neuen S-Bahngleise zu schaffen. Wie Bahnsprecher Dirk Pohlmann erläutert, müssen dazu die Straßenbahngleise zunächst auf die Behelfsbrücke verlegt werden.

Die Arbeiten starten an diesem Montag um 2 Uhr und dauern bis Freitag, 7. August, 0 Uhr. In diesem Zeitraum endet die von Bad Honnef kommende Linie 66 an der Haltestelle „Vilich“ und fährt von dort aus wieder zurück nach Bad Honnef beziehungsweise Königswinter oder Ramersdorf. Zwischen den Haltestellen „Vilich“ und „Siegburg Bahnhof“ fahren als Ersatz Busse.