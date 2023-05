Brutaler Raubüberfall in Sankt Augustin Älteres Ehepaar in ihrer Villa in Niederpleis ausgeraubt

Ein brutaler Raububerfall auf ein älteres Ehepaar erschüttert Sankt Augustin: Eine 69 Jahre alte Frau und 79-jähriger Mann wurden ist am Samstagabend in ihrer Villa in Niederpleis überfallen worden. Der oder die unbekannten Täter hatten gegen 22 Uhr zunächst das Grundstück des Hauses an der Mülldorfer Straße betreten und drangen dann auf noch unbekannte Weise in das Haus ein.