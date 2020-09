Kreistagswahlen im Rhein-Sieg-Kreis : SPD und Grüne im Kopf-an-Kopf-Rennen

Rhein-Sieg-Kreis Die CDU verliert drei Prozent, bleibt im Kreis aber stärkste politische Kraft. Nur in Ruppichteroth holt sie mehr als 50 Prozent der Stimmen. Die Grünen legen rund neun Prozent zu.

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich SPD und Grüne bei der Wahl des Kreistags. Bei Redaktionsschluss liegen die Grünen mit 21,79 Prozent ein My vor der SPD (21,55 Prozent). Nada Catic, Vorsitzende des Kreisverbands der Grünen, bedauert am späten Sonntagabend eigentlich nur eins: dass sie nicht ausgiebig feiern kann mit den Parteifreundinnen und -freunden. „Das zeigt, dass wir einiges richtig gemacht haben“, sagt sie. Wie es weitergehen wird, etwa mit der 21-jährigen Koalition mit der CDU, das müsse man jetzt „entsprechend der rechnerischen Ergebnisse“ sehen, sagt sie.

Vorsichtig formuliert auch Lisa Winkelmeyer-Becker, CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete, die am Abend mit Landrat Schuster und dem Bundespolitiker Norbert Röttgen sowie einigen Kreistagspolitikern und Dezernenten hinter verschlossenen Türen die Ergebnisse im Kreishaus verfolgte. „Wir sind erstmal froh, dass der Landrat so überzeugend und mit solch einem deutlichen Abstand die Wahl für sich entschieden hat“, sagt sie. Angesichts recht unterschiedlicher Ergebnisse in einigen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises mit einzelnen ungewissen Ausgängen sowie beispielsweise dem Verlust des CDU-Bürgermeisteramts in Königswinter mochte sie indes nicht so fröhlich ins Horn blasen wie der bisherige Koalitionspartner. Immerhin werde die CDU im Rhein-Sieg-Kreis aber wohl bei 39,33 Prozent (bei Redaktionsschluss) über dem Landesschnitt liegen, sagte sie: „Das ist eine gute Basis für Verhandlungen.“