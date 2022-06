Geldkassetten gestohlen : Foto-Fahndung nach Einbruch in Troisdorfer Bowlingcenter

Die Polizei bittet nach dem Aufbruch eines Geldautomaten um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Update Troisdorf Ende Mai sind Unbekannte in ein Bowlingcenter in Troisdorf eingebrochen und haben Geld gestohlen. Nun sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den Tätern und bittet um Hinweise.



Nach dem Einbruch in ein Bowlingcenter in Troisdorf hat die Polizei nun Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Unbekannte waren am Montag, 30. Mai, in das Center eingebrochen und hatten zwei Geldkassetten geleert. Welche Summe die Täter dabei erbeuteten, ist laut Polizei nicht bekannt.

Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen von mindestens drei Verdächtigen aus. Sie sollen bereits am Sonntagabend gegen 23.25 Uhr mit einem dunklen Pkw Kombi in das Industriegebiet gefahren sein. Sie parkten das Fahrzeug in der hinteren Ecke aus dem schräg gegenüberliegenden Parkplatz eines Restaurants am Junkersring, in der Nähe eines Paketautomaten. Von dort suchten sie ab 0.10 Uhr mehrfach das Tatobjekt mit Taschen und Werkzeugen auf.

Um an den Geldautomaten heranzukommen, waren die Täter zunächst gegen 4 Uhr in das Bowlingcenter an der Heinkelstraße eingebrochen. Sie schufen sich dort einen Durchbruch durch eine Wand, wodurch sie zum Automaten gelangten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter den Geldautomaten mit einem Winkelschleifer aufschnitten.

Nachdem sie den Alarm ausgelöst hatten, flüchteten sie zu dem Kombi und fuhren offensichtlich in Richtung der Autobahn 59, Anschlussstelle Troisdorf-Spich, davon. Die drei Tatverdächtigen konnten von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Mit richterlichem Beschluss hat die Polizei die Lichtbilder der Personen zu Fahndungszwecken nun veröffentlicht.

Einer der Männer hatte eine kräftige Statur, trug eine schwarze Kappe, dunkle Jacke, beige Hose, dunkle Schuhe und eine hellblaue OP-Maske. Der zweite Verdächtige von schlanker Statur trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit heller Applikation vorne, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Der dritte Verdächtige hatte ebenfalls eine schlanke Statur und trug eine schwarze Kappe, dunkle Jacke, dunkle Hose, Turnschuhe und eine hellblaue OP-Maske.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sich in der Tatnacht im Gewerbegebiet Spich aufgehalten haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.

(ga)