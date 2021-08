Auto überschlägt sich : A59 bei Spich nach Unfall mit drei Pkw gesperrt

Troisdorf-Spich Am Dienstag überschlug sich ein Auto bei einem Unfall auf der Autobahn 59 bei Troisdorf. Zwei Personen wurden verletzt, die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt.

Am Dienstagmorgen kam es gegen 8.40 Uhr zu einem Unfall auf der A59 in Richtung Köln. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein Auto kurz hinter der Auffahrt Spich überschlagen haben. Drei Personen und Autos sollen in den Unfall verwickelt sein. Zwei Personen sollen verletzt sein. Derzeit ist die Autobahn in Richtung Köln voll gesperrt.