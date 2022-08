Unfall in Bad Münstereifel : 18-Jährige fährt zu schnell und landet im Graben

Unfall in Bad Münstereifel

Bad Münstereifel-Scheuren Eine 18-Jährige ist wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Ihre 14-Jährige Beifahrerin aus Rheinbach kam verletzt ins Krankenhaus.

Am vergangenen Sonntagmorgen ist eine 18-Jährige aus Bad Neuenahr-Ahrweiler mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und mit dem Auto in einen Graben gefahren.

Sie befuhr gegen 8.15 Uhr die Landstraße 113 von Kurtenberg in Richtung Scheuren, die an der Einmündung zur Landstraße 498 in einer Linkskurve mündet.