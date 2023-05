Karneval in Alfter Die Alfterer Prinzessin kommt aus Roisdorf

Schon jetzt freut sich Mia auf den Kinderzug am 4. Februar 2024 und das anschließende Kinderkostümfest. Auch beim großen Zug am Veilchendienstag, 13. Februar, ist sie mit ihrem Prunkwagen dabei. „Es ist cool, wenn so viele Menschen am Straßenrand stehen und sich freuen“, sagt Mia. Dann wird sie die 8. Klasse der Ursulinenschule in Hersel besuchen, wo sie Sport und Kunst zu ihren Lieblingsfächern zählt.