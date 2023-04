Fahrradtour durch Alfter Das ist neu bei der Radtour „Alfter bewegt“

Eröffnet wird Rundfahrt um 11 Uhr an der katholischen öffentlichen Bücherei am Hertersplatz in Alfter-Ort. Von dort geht es zu Möbel Kurth am Landgraben, wo mediterrane Speisen serviert werden und ein Indoor-Bewegungsparcours vor allem die jüngeren Teilnehmer beschäftigen wird. Die nächste Gelegenheit zur Stärkung gibt es an der Genuss-Schule an der Brunnenstraße. Nächste Station ist die Galerie Conrad unweit der Impekovener Kirche Sankt Mariä Heimsuchung, wo Steinskulpturen internationaler Künstler zu sehen sind.