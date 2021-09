Auseinandersetzung vor Spielhalle : Männer erleiden Schnittwunden bei Streit in Bornheim

Männer erleiden Schnittwunden bei Streit in Bornheim

Bornheim Auf dem Parkplatz einer Spielhalle in Bornheim hat es am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt. Die Polizei ermittelt.

Gegen 19.50 Uhr waren mehrere Männer auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Adenaueralle in Bornheim in einen Streit geraten, der anschließend eskalierte und zur körperlichen Auseinandersetzung wurde. Zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren erlitten dabei Schnittverletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.