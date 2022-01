Einkaufen in Bornheim : Kaum noch Einkaufsmöglichkeiten im Walberberger Ortskern

Nach OVG-Urteil in Niedersachsen: 2G-Regel könnte auch in NRW fallen : Handel in NRW hofft auf den Wegfall der 2G-Regel In Niedersachsen hat das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regeln im Einzelhandel gekippt. Der Handel sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt. In NRW soll eine Entscheidung in der kommenden Woche fallen.