Sanierung abgeschlossen : Merler Grundschule mit neuer Aula und Mensa

Meckenheim-Merl Die Merler Grundschule wurde modernisiert und auch digital auf den aktuellen Stand gebracht. Das umfangreiche Projekt kostete sechs Millionen Euro.

Die zweite Grundschulsanierung in Merl hatte unter verschiedenen Verzögerungen infolge der Pandemie zu leiden. Trotzdem konnten Lehrer und Schüler wie geplant zum Ende der Sommerferien umziehen. Selbst die Turnhalle war just bis zum Tag der Einweihung am Freitag fertig geworden. Schulleiterin Barbara Bienentreu nutzte die Gelegenheit, allen Beteiligten für das hohe Engagement zu danken, die die Sanierung in dieser Form ebenso wie das Miteinander in der Containerschule und den Umzug ermöglicht hatten.