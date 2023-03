Gewässerunterhaltung : Warum in Rheinbach ein Teich verschwinden muss

Idyllisch, aber zu nah am Spielplatz: Die Stadt Rheinbach wird diesen Teich an der Rosenstraße zuschütten lassen. Es bleibt nur ein Bachlauf. Foto: Juliane Hornstein

Rheinbach Teiche und Seen erfreuen sich meist großer Beliebtheit. Nicht jedoch der Teich an der Rheinbacher Rosenstraße. Gleich zwei Parteien sprachen sich dafür aus, ihn zuzuschütten.

Gefahr für Kinder und bei Starkregen

In einer kleinen, idyllischen Grünanlage, die sich zwischen den Straßen hinter den Häusern befindet, ist der Rotterbach zu einem etwa 20 Quadratmeter großen Teich aufgestaut. Ein paar Enten schwimmen hier, rundum sind etwas Wiese und ein unbefestigter Weg. Hübsch, aber aus Sicht einiger Anwohner wohl nicht ungefährlich. In einem Schreiben, das den Sitzungsunterlagen anonymisiert beilag, hatten sich „Familien des Wohnviertels Rosenstraße“ mit gleich mehreren Bedenken rund um diese Anlage an die Stadt gewandt. So äußern sie Sorge, weil der Teich nur wenige Meter neben einem Spielplatz liegt. Er stelle „eine unmittelbare Gefahr für alle Kinder dar“, so das Schreiben. „Wir sprechen ausdrücklich von einer Gefahr für Leib und Leben.“ Nicht nur das „Anziehungspotenzial“ der Wasserfläche auf Kinder wird als Ursache genannt, es komme auch vor, dass Spielsachen wie Bälle in den Teich fallen. Die Kinder würden dann versuchen, diese herauszufischen – verbunden mit dem Risiko, selbst ins Wasser zu stürzen.