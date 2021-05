Klimaschutz in der Region : Dämmen, Solarenergie und E-Mobilität

Klimaschutz in der Region

Swisttal 2006 startete die Projektgruppe „Energie und Klima“ im Linksrheinischen unter der Leitung von Hermann Schlagheck aus Swisttal. Zeit für einen Rückblick: Was hat sich in 14 Jahren getan?

Die regionale Projektgruppe „Energie und Klima“ hat sich nach 14 Jahren aufgelöst. Leiter Professor Hermann Schlagheck und seine Mitstreiter wollen sich auf das Klimapatennetzwerk konzentrieren, das in den linksrheinischen Kommunen seit 2010 existiert. „Es ist eine Ansammlung von Menschen, die aktiv Klimaschutz betreiben. Der eine fährt E-Fahrrad, der andere installiert eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach“, erzählt Schlagheck. Das Netzwerk besteht aktuell aus 135 Mitgliedern, die privat oder im Unternehmen etwas für den Klimaschutz tun und ihre Erfahrungen teilen. Zum Ende der Projektgruppe zieht Schlagheck eine Bilanz. Was hat sich in 14 Jahren getan?