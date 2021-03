Freie Kita-Plätze : In Swisttal entstehen vier neue Kita-Gruppen

Swisttal Auch wenn aktuell noch mehr als 50 Anfragen für Kita-Plätze offen sind, spricht die Gemeinde von einer entspannten Situation bei der Kinderbetreuung. Im Sozial-Ausschuss wurde deutlich, warum.

So liegen laut Wirtz aktuell für Heimerzheim 19 Bedarfsmeldungen vor. „Der Druck, wie er sich zahlenmäßig in der Tabelle darstellt, stellt sich in der Realität nicht dar“, erklärte er dazu.

Großtagespflege in der ehemaligen Rettungswache

Außerdem soll es in Swisttal noch vier weitere Kita-Gruppen geben: Die Kita Pusteblume in Odendorf wird um eine Gruppe erweitert wird in Odendorf die Kita „Pusteblume“ – frühere evangelische Kita, jetzt in Trägerschaft der KJF Gemeinnützige Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH – im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. In Heimerzheim wird die katholische Kita St. Kunibert zwei auf vier Gruppen erweitert. Dafür soll ein Neubau neben dem jetzigen Kita-Gebäude entstehen. Die Planungen sind laut Gemeindeverwaltung derzeit in der Schlussphase, sodass mit Baubeginn im Herbst 2021 zu rechnen sei. Die viergruppig geplante Kita „KiKu Burgwichtel“, die sich derzeit mit drei Vorläufergruppen im Provisorium im Kammerfeld befindet, soll ebenfalls in einen Neubau umziehen. Wo dieser entstehen soll, ist derzeit Gegenstand von Gesprächen der Gemeinde mit dem Investor. Auch zum Zeitplan gibt es derzeit noch nichts konkretes.