Raum der Bücherei in Villip nach Wasserrohrbruch wieder trocken : Büchereiverbund dankt der Wachtberger Feuerwehr

Wachtberg-Villip. Der Raum der Bücherei in Villip ist nach dem Wasserrohrbruch wieder trocken und kann betreten werden. Die Wiedereröffnung der Bibliothek ist jedoch noch unklar

Wie berichtet, rückten zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Villip und Pech zu dem alten Gebäude in der Villiper Hauptstraße aus, da sich aufgrund eines Schadens an einer Wasserleitung Teile der Decke lösten und herabfielen. Die Wohnungen in dem alten Fachwerkhaus waren zeitweise auch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner hatten bereits bei Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Bewohner konnten sich glücklich schätzen, dass sie den Schaden so frühzeitig entdeckt haben. „Das war frühzeitig bemerkt worden, so dass Gott sei Dank kein Personenschaden entstanden ist, es hätte durchaus jemand durch die Decke einbrechen können“, sagte Wachtbergs Feuerwehr-Chef Markus Zettelmeyer dem GA an der Einsatzstelle.