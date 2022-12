Wachtberg-Berkum : Ehrung für Wachtberger Visionär

Gedenken an Fred Münch: Altbürgermeister Paul Giersberg (v. l.), Swen Christian, Altbürgermeisterin Renate Offergeld, Volker Gütten, Bürgermeister Jörg Schmidt. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Berkum Gedenken an Fred Münch in Berkum: Kaum jemand prägte die Geschicke der Gemeinde so sehr wie der langjährige Gemeindedirektor. Vor 20 Jahren verstarb der Wachtberger Visionär.



Von Petra Reuter

Auf dem Berkumer Friedhof ehrten Bürgermeister Jörg Schmidt, Altbürgermeister Paul Giersberg, Altbürgermeisterin Renate Offergeld, einige Lokalpolitiker, die Familie und die damalige Lebensgefährtin Annelore Schön den ehemaligen Gemeindedirektor Fred Münch. Münch trieb als letzter und am längsten amtierender Gemeindedirektor in seiner Amtszeit maßgebliche Entscheidungen für das heutige Wachtberg voran.

23 Jahre Gemeindedirektor in Wachtberg

Kein alltäglicher Termin sei es für ihn, so Schmidt. Der aus Pech stammende, 23 Jahre lang als Gemeindedirektor im Dienste Wachtbergs tätige Münch habe seit seiner Wahl 1976 den Aufbau der kompletten Wachtberger Infrastruktur mitgestaltet, sagte der Bürgermeister. Investitionen in das Schulzentrum, das Einkaufszentrum, infrastrukturell wichtige und bis dahin kaum vorhandene Kläranlagen und der Neubau des Limbachstifts hätten ihm am Herzen gelegen.

Viele Funktionen nach seinem Eintritt in den Ruhestand