Disco, Karussells und Imbissbuden in Villip : Erste Kirmes im Ländchen seit dem Lockdown

Villip Die Villiper Junggesellen haben eine Kirmes auf dem Kirchplatz organisiert. Das Fest steht findet unter 3G-Regel statt, aber auch mit Disco und Kinderkarussells. Doch nicht alle aus den vergangenen Jahren bekannten Schaustellern haben zugesagt.

Eine Absage nach der anderen hagelte es für fast alle Veranstaltungen in den vergangenen eineinhalb Jahren wegen Corona. Das eine oder andere Event fand im kleinsten Kreis und unter strengen Hygieneauflagen statt. Nachdem die Pandemie ihre Klauen nicht mehr ganz so eng um gesellschaftliche Zusammenkünfte schließt, fällten die Villiper Junggesellen eine Entscheidung: In diesem Jahr soll es endlich wieder eine Kirmes geben – und an diesem Wochenende ist es soweit.