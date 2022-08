Villiper Jugendtreff : Start mit neuen Outdoorspielen

Leonie Klemmer (l.) und Hannah Wirfs testen neben den gerade gelieferten Outdoorspielen am Villiper Jugendtreff das neue Spiel Jakkolo. Foto: Petra Reuter

Villip Ab nach draußen: Im Villiper Jugendtreff sind neue Spiele eingetroffen.

Große Augen blickten zur Ferienzeit im Villiper Jugendtreff auf frisch eingetroffene Kartons und Pakete. Für die Lieferung der darin enthaltenen Outdoor-Spielgeräte für die Kinder und Jugendlichen hatten die Träger und Betreuer dank des Programms „Aufholen nach Corona“ sorgen können. Sogar einige Kinder, die sich normalerweise lieber in den Innenräumen aufhalten, liefen zum Spieletest neugierig nach draußen. Nach Schulbeginn sollen Spikeball, Wikingerschach, Volleyball und Co. auch für die regulären Öffnungszeiten genutzt werden.

„In den Ferien bieten wir in der Regel besondere Programme an“, sagte Hannah Wirfs, Jugendfachkraft der Gemeinde. Sie betreut den Treff in Villip an den meisten Wochentagen, während ihre Kollegin Claudia Schmidt zusammen mit Markus Blum den Werthhovener Jugendtreff steuert.