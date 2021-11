ADFC stellt Bürgerantrag : Eine Fahrradstraße für Wachtberg

Die Mehlemer Straße und die Austraße in Niederbachem sollen zur Fahrradstraße werden. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Niederbachem. Der ADFC hat einen Bürgerantrag gestellt, in Niederbachem eine Fahrradstraße anzulegen. Andere Fahrzeuge sollen aber weiterhin erlaubt bleiben.

Der ADFC Wachtberg hat einen Bürgerantrag auf den Weg gebracht, in Niederbachem die erste Fahrradstraße der Gemeinde anzulegen. Sie soll die Austraße und die Mehlemer Straße umfassen und etwa 1,8 Kilometer lang sein. „Andere Fahrzeuge wie Autos sollen aber weiterhin erlaubt bleiben“, betonte Ortsgruppensprecher Andreas Stümer.

In der vergangenen Woche hatte der Antrag den Hauptausschuss passiert, der ihn aber – wie notwendig – an den Ortsausschuss und den Mobilitätsausschuss verwies. Die Verantwortlichen im Rathaus könnten sich mit der Idee anfreunden, wie sie durchblicken ließen: „Grundsätzlich sind Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Straßenverkehrsordnung aus Sicht der Verwaltung begrüßenswert, da dadurch insbesondere innerorts die Verkehrssicherheit für alle Radfahrer und Radfahrerinnen erhöht werden kann.“ Die endgültige Entscheidung liegt beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises.

Befürchtungen über Wegfall von Parkplätzen

Als die Idee des ADFC in den Sozialen Netzwerken die Runde machte, gab es neben Unterstützung auch Befürchtungen, künftig keine Parkplätze mehr an Mehlemer Straße und Austraße vorzufinden, um beispielsweise die Schule und die beiden Kindergärten anzusteuern. „Das ist natürlich Quatsch, das ändert nichts an der Infrastruktur, sondern verschafft den Radlern mehr Rechte und Sicherheit“, sagte Erwin Schweisshelm, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.