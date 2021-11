Fußball-Regionalliga : Bonner SC spielt 2:2 gegen Rot-Weiss Ahlen

Der Bonner SC hat am Samstag gegen Rot-Weiss Ahlen 2:2 gespielt. Foto: Boris Hempel/Boris_Hempel

Bonn Der Bonner SC reitet im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga West weiter auf der sprichwörtlichen Rasierklinge. Das 2:2 gegen Rot-Weiss Ahlen rettete die Bonner aber noch einmal.

Von Thomas Heinen

Der Bonner SC reitet im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga West weiter auf der sprichwörtlichen Rasierklinge. Nach den beiden 0:1-Niederlagen in Rödinghausen und vor heimischem Publikum gegen Lippstadt rettete die Elf von Cheftrainer Björn Joppe gegen Rot-Weiss Ahlen zumindest noch ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. Besonders lange dürfte Rudolf González an dieses Remis zurückdenken, denn drei Minuten vor dem Abpfiff verschoss der Bonner Mittelfeldspieler beim Stand von 2:2 einen Handelfmeter. Nach der Bonner Führung durch das Eigentor von Gianluca Marzullo aus der 7. Minute hatte Ahlen durch die Treffer von Andreas Ivan (20.) und Sebastian Mai (61.) zunächst die Partie gedreht, ehe Daniel Somuah sieben Minuten vor dem Ende das 2:2 gelang.

In den nächsten beiden Wochen muss der BSC bei den Topvereinen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen antreten, hat bis dahin als Tabellen-15. drei Punkte Vorsprung auf Wegberg-Beeck. „Die Effizienz hat heute einen Punkt geholt“, sagte Joppe. „Nach der ersten Hälfte hätten wir 3:1 führen müssen. Stattdessen geraten wir in Rückstand. Meinen Jungs muss ich ein Kompliment machen, weil sie immer an sich geglaubt haben. Am Ende sehe ich das Spiel mit einem lachenden, aber vor allem auch weinenden Auge, denn wir hätten 3:2 gewinnen müssen.“

Joppes Suche nach Alternativen und notgedrungene Wechsel aufgrund von Verletzungen mündeten in vier Umstellungen gegenüber dem Spiel vor einer Woche gegen den SV Lippstadt. Wieder in die erste Elf rückte nach überstandener Verletzung Serhat-Semih Güler, den der eine oder andere Besucher in der vergangenen Woche aufgrund seiner meist leidenschaftlichen Spielweise vermisst hatte. Auch Luis Monteiro erhielt nach überstandener Erkältung eine Chance von Beginn an. Massaman Keita ersetzte Matti Fiedler, der sich Rückenproblemen abmelden musste. Für Kris Fillinger durfte sich nach längerer Pause auf der Bank wieder einmal Lars Holtkamp im defensiven Mittelfeld des BSC versuchen. Seit längerem nicht dabei: Ismael Maloko, der beim 3:1-Sieg in Wegberg-Beeck debütiert hatte und seitdem immer in der Startelf stand.

Wohl jeder im Betreuerstab der Hausherrn hatte sich in den letzten Wochen den Kopf darüber zerbrochen, wer die nötigen Tore schießen sollte. Die beiden 0:1-Niederlagen in Rödinghausen und zu Hause gegen Lipppstadt hatten zu denken gegeben. In der siebten Minuten nahmen die Gäste aus Ahlen dem BSC die Arbeit ab. Nach einer flachen Hereingabe von Rudolf González bugsierte Gianluca Marzullo den Ball zur frühen Bonner Führung über die Linie. Die Gastgeber kamen auf den Geschmack und machten weiter Druck. Pech hatte Güler, der per Flachschuss nur den Pfosten traf (9.). Aber auch die Gäste spielten mit. In der elften Minute hielt BSC-Schlussmann Kevin Birk den Schuss von Andreas Ivan aus kurzer Distanz.

Dass Bonn durchaus gefällig nach vorne kombinieren kann, demonstrierten Nils Teixeira und González in der 16. Minute. Allerdings zögerte der Nationalspieler der Dominikanischen Republik nach dem Querpass des Bonner Kapitäns zu lange – ein Ahlener Abwehrbein verhinderte den zweiten Einschlag. Wer, wie der BSC hoch anläuft und presst, ist mitunter anfällig für Konter. Und so führte ein fürs Lehrbuch geeigneter Gegenstoß der Gäste in der 20. Minute zum 1:1, dass Ivan mit seinem mittlerweile 8. Saisontor markierte. Ahlen spielte nun mutiger, die Gastgeber wirkten beeindruckt. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich verfehlte Sebastian Mai das Bonner Gehäuse per Kopf nur knapp. Nach minutenlangem Leerlauf zwischen den Strafräumen demonstrierte der BSC, dass auch er das schnelle Umschaltspiel beherrscht. Nach Ballgewinn schickte Jonas Berg den enteilten Takahara auf die Reise. Dessen scharfe Hereingabe verfehlte der mitgelaufene Teixeira nur um Zentimeter (38.).

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Torchance für die Gastgeber. Berg zielte allerdings aus 16 Metern links am Tor der Gäste vorbei (51.). Auch in der 56. Minute ließ Berg die nötige Präzision vermissen. Nachdem sich der 19-Jährige gekonnt bis zur Grundlinie durchgedribbelt hatte, passte das Zuspiel auf Güler nicht (56.). Auf der anderen Seite machten es die Gäste zum Entsetzen der Bonner Anhänger besser. Nach perfektem Schnittstellenpass von Romario Wiesweg behielt Sebastian Mai die Nerven und verwandelte frei vor Birk eiskalt zum 2:1 für Ahlen (61.).

13 Bilder So war das Spiel des Bonner SC gegen Rot-Weiss Ahlen

In der Schlussphase sollten sich dann die Ereignisse regelrecht überschlagen. Zunächst gelang dem eingewechselten Daniel Somuah nach Ecke von Justin Klein und der Kopfballverlängerung von Teixeira in der 83. Minute der 2:2-Ausgleich. Und in der 87. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Handspiel von Kevin Kahlert auf den Elfmeterpunkt. Joppe konnte nicht hinsehen. Und so verpasste der 42-Jährige den Fehlschuss von González, der an Ahlens Schlussmann Daniel Szczepankiewicz scheiterte.

Bonner SC: Birk, González, Keita, Goralski, Afamefuna, Holtkamp (79. Maloko), Teixeira, Berg (63. Sai), Takahara (46. Klein), Monteiro (79. Somuah), Güler.

Rot-Weiss Ahlen: Szczepankiewicz, Kahlert, Twardzik, Eickhoff, Marzullo (80. Groothusen), Dal, Mamutovic (76. Francis), Mai, Wiesweg, Ioannidis, Ivan.