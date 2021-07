Trainingslager in Bitburg : Bonner SC steht kurz vor der Verpflichtung von Lars Holtkamp

Bonn/Bitburg Seit Montag befindet sich der Bonner SC im Trainingslager in Bitburg. Am Samstag kommt es nun zum nähcsten Vorbereitungsspiel gegen den Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter.

Nicht wie geplant in Dünstekoven, sondern im Alfterer Waldstadion am Strangheidgesweg, trifft der Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter am Samstag um 16 Uhr in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf dem Regionalligisten Bonner SC. Seit Montag befindet sich der BSC in Bitburg im Trainingslager. Noch bis Freitag wird BSC-Trainer Björn Joppe seine Schützlinge dort auf die neue Serie vorbereiten, die am 14. August mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen beginnt.