FC-Stammtischwissen : Das müssen Sie zum Spiel des 1. FC Köln gegen Dortmund wissen

Köln Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Stuttgart erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg? Und wie ist die Bilanz gegen den BVB? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Einmal am Stammtisch der Besserwisser sein? Der Streber? Der, der mit Hintergrundwissen glänzt? Kein Problem. Wir haben wichtige Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund zusammengetragen.

Wie lautet die Bilanz zwischen dem 1. FC Köln und Dortmund?

Zum 104. Mal treffen Borussia Dortmund und der 1. FC Köln am Sonntag in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Bilanz spricht mittlerweile für die Borussia. Der BVB gewann 42 der Partien, der FC setzte sich in 34 Spielen durch. 27 Begegnungen endeten unentschieden. Auch die Torbilanz spricht mit 173:156 für den BVB.